2020-01-15T18:42:53+03:00
Общество

Магазин в Воронежской области заплатит 150 тысяч за нарушение требований пожарной безопасности

Прокуратура провела проверку по жалобам покупателей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Крупный магазин Острогожска заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Их выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки, организованной по многочисленным обращениям местных жителей. Прокуратура обратилась в районный суд.

- В своем иске прокурор требовал освободить пути эвакуации и эвакуационные выходы от горючих материалов и паллетов с продукцией, обеспечить требуемую ширину основных эвакуационных проходов в торговом зале немедленно после вступления в силу решения суда, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении торгового предприятия дело о нарушении требований пожарной безопасности. Отдел надзорной деятельности по Острогожскому и Репьевскому районам признал юридическое лицо виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Магазин уже приступил к устранению нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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