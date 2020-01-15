2020-01-15T17:42:09+03:00
Общество

В Воронеже сбитая машиной дворняжка подружилась с котом приютившей ее девушки

Однако собачку все же хотят отдать в добрые руки [фото, видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Щенка сначала хотели отвезти к ветеринару на тюбинге, но потом оправили его туда в машине.Щенка сначала хотели отвезти к ветеринару на тюбинге, но потом оправили его туда в машине.Фото: Оля Артемова.
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Девушка из Воронежа приютила дворняжку, сбитую машиной. Инцидент случился на ее глазах во дворе.

- Собачка, видимо, грелась под машиной, - рассказала Ольга. – И когда автомобиль тронулся, не успела выскочить из-под днища. Случилось это около семи вечера. Водитель вышел из машины, посмотрел - вроде жива, крови на снегу не было видно - и поехал дальше. Мы с детьми погрузили дворняжку на тюбинг и попытались довезти до ветеринарки. Не получилось. В итоге муж увез ее на машине к знакомому ветеринару, тот сделал обезобливающий укол.

- Как сейчас чувствует себя собака?

- Временами поднимается на лапы, но быстро ложится, надо сделать рентген. У нас еще кот есть, сначала дворняжка на него рычала. Потом подружились. Кот подходит, она его не отгоняет. Но все равно к новому питомцу морально не готова, хочу отдать собачку в добрые руки. Животное настолько умное, доброе, душевное и благодарное, что не передать словами. Все, кто хочет приютить нашу дворняжку, могут позвонить мне по телефону 8-919-188-31-12.

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Дворняжку, сбитую машиной, спасла девушка с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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