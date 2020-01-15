Жительница Воронежской области убила мужа и закопала в им же вырытой яме

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:01:51+03:00

А потом заявила о пропажа супруга в полицию

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Калачеевский районный суд признал 51-летнюю местную жительницу виновной в убийстве мужа. Как установил суд, женщина с 2004 года проживала с 42-летним мужчиной, впоследствии официально оформив с ним отношения.

Но семейная жизнь с самого начала не заладилась: супруги часто вместе выпивали и во хмелю муж бил жену. Не выдержав побоев и унижений, в июне 2019 года женщина задумала расправиться с мучителем. Пока он спал – связала ему руки и задушила. Тело вынесла во двор и бросила в канализационную яму, которую супруг выкопал накануне. Потом отключила мобильник покойника и вместе с его документами спрятала в одном из сараев на участке.

Спустя 11 дней женщина подала заявление о пропаже мужа, рассказав в полиции, что тот забрал все документы и ушел в неизвестном направлении.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудниками отдела МВД обман был раскрыт, труп убитого извлечен из канализационной ямы. Обвиняемая полностью признала свою вину, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде семи лет исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU