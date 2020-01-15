В Северном микрорайоне Воронежа ограбили пенсионера
66-летний воронежец коротал день в своем гараже, который находится в кооперативе на Антонова-Овсеенко. Тут к нему зашли двое незнакомцев. Увидели два мешка с металлическими предметами, попросили продать. Тот отказался. Тогда молодчики схватили мешки и убежали. Стоимость лома - около 20 тысяч рублей.
Полицейские отыскали сначала машину, на которой передвигались грабители, а потом и их самих. Это оказались старые знакомые полицейских - 28-летний и 29-летний мужчины, судимые за похожие преступления.
- В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что намеревались сдать детали в пункт приема металла. Имущество возвращено владельцу, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
За грабеж мужчинам грозит до семи лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU