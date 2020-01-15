В Воронеже поймали мехового грабителя

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:23:58+03:00

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Воронежец попытался вынести две шубы из мехового салона, расположенного в торговом центре на улице 20-летия Октября. Похититель зашел под видом простого покупателя, но потом схватил с витрины шубы и направился с ними к выходу. Бдительный продавец бросился догонять злоумышленника, после чего последний бросил свою добычу.

По описанным сотрудником торговой точки приметам полиции удалось быстро найти подозреваемого – 24-летнего воронежца, неоднократно судимого за подобные преступления. Его задержали на территории Левобережного района. Подозреваемый сознался в совершенном преступлении. А когда полицейские проверили его на причастность к аналогичным преступлениям, то выяснилось, что на счету злоумышленника десять противоправных фактов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU