Воронежцам покажут комедию с Игорем Ливановым и Романом Мадяновым

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:05:21+03:00

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В последний день января в Воронеж привезут комедию "Клинический случай" с известными артистами.

Как всегда, перед Рождеством в центральной клинике Лондона царят суета и неразбериха: дел невпроворот - вот-вот начнется ежегодная отчетная конференция врачей, полным ходом идет репетиция рождественского праздника, распределяются подарки сотрудникам клиники, к выписке срочно готовят пациентов… Но самое ответственное поручено неврологу Дэвиду Мортимеру и терапевту Хьюберту Бонни. Первый должен открыть международную конференцию врачей, второй - исполнить главную роль в рождественском театральном представлении.

Дэвид и Хьюберт - друзья с двадцатилетним стажем, между ними нет ни зависти, ни обид. И пусть один из них, удачливо женатый на дочери председателя ученого совета клиники без пяти минут главврач, а другой рядовой терапевт и заядлый холостяк, - они так же преданы и верны друг другу, как и во времена своей бурной молодости, проведенной в компаниях с хорошенькими медсестрами и сиделками. И кто бы мог подумать, что спустя 18 лет одна из таких медсестер явится к Дэвиду Мортимеру с известием, что он отец ее ребенка и сегодня, в день своего совершеннолетия, их сын хочет лишь одного - увидеть своего родного отца…

В постановке "Клинический случай" главные роли играют Игорь Ливанов и Роман Мадянов.

Спектакль покажут 31 января в 19.00 в ВКЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU