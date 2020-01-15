Ординатура в воронежском медуниверситете может полностью стать целевой

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:08:21+03:00

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Владимир Путин предложил установить практически стопроцентное целевое обучение в ординатуре. В первую очередь - в регионах, но, естественно, и на федеральном уровне. Об этом президент заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Путин отметил, что вопрос подготовки и привлечения кадров - ключевой для здравоохранения.

По данным департамента Воронежской области, регион увеличил заявку на целевую ординатуру с 168 по 29 специальностям в текущем году до 205 мест по 34 специальностям в 2020-м. Также в облздраве отметили, что существует дополнительная потребность в подготовке ординаторов на коммерческой основе (за счет средств областного бюджета). Это связано с невозможность спрогнозировать количество людей, которое зачислят в целевую ординатуру от Воронежской области, т.к. квоты на такую подготовку с 2019 года устанавливаются для вуза, а не для региона.

Планируется, что для воронежского проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» таким образом добавят 15 мест в 2020-м, а в 2021-м – семь. Столько же дополнительных мест требуется в 2020-м для проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в 2021 - 11 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU