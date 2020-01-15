2020-01-15T15:03:59+03:00
Общество

В Воронежской области за год значительно подорожали квартиры в новостройках

Квадратный метр увеличился в цене на 8,7%
Олег ИВАНОВ
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2019 год запомнится беспрецедентным ростом цен для рынка новостроек в России. По данным аналитиков Авито Недвижимости, в Воронежской области по итогам года квадратный метр в новостройках вырос в стоимости на 8,7%.

В то же время сильнее всего цены выросли в Московской (+16,4%), Иркутской (+16,1%) и Ленинградской областях (+15,8%). А вот наиболее стабильными они остались в Камчатском крае и в Башкортостане - рост не превысил 1,5%.

В Воронежской области цена квадратного метра на первичном рынке жилья в IV квартале 2019 года составила почти 47 тысяч рублей. За год она возросла, как мы уже говорили, на 8,7%, а по сравнению с предыдущим кварталом - на 3,1%.

К слову, самые доступные новостройки можно найти в Саратовской области (31 тыс. рублей за квадратный метр), а также в Челябинской (чуть меньше 36 тыс. рублей) и Омской областях (более 40 тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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