За две недели работы воронежского welcome-центра его посетили больше 80 туристов

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:09:55+03:00

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В конце декабря в здании магазина «Амитель» на улице Пушкнской, 2 открылся welcome-центр. В его задачи входит оказание консультационных, информационных услуг и предоставление бесплатной полиграфии фирмам, работающими в сфере приёма туристов и оказывающими туристические услуги на территории города.

За первые две недели работы услугами центра воспользовались больше 80 туристов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Новороссийска, республики Молдова, Киева.

Чаще всего они интересовались, куда сходить в Воронеже и какие достопримечательности посмотреть. Также путешественники хотят знать адреса общественного питания и перечень тематических экскурсий по городу.

- По мнению Интернет-ресурса Tvil.ru, Воронеж занял 8 место в рейтинге самых популярных направлений России за 2019 год, - рассказали в управлении экологии Воронежа. - Также на восьмой позиции город находился в рейтинге самых популярных городов для путешествия в период новогодних праздников. Рейтинги составлены на основе данных о бронях отелей и апартаментов самостоятельными туристами.

ИСТОЧНИК KP.RU