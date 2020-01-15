55 миллионов долга добавили директору скандального воронежского автосалона
"ЮниКредит банк" вошел в реестр кредиторов бывшего директора компании "Гаус" Михаила Швыдченко, следует из материалов суда. Организация требует от руководителя автосалона больше 55 миллионов рублей.
Банк и бывший официальный дилер "Фольксвагена" в 2017 году заключили два договора поручительства. Первый - на 20 миллионов рублей, второй - на 30 миллионов. Сюда добавляются проценты по кредиту, неустойка и штрафные проценты. Суд признал требования "ЮниКредит банка" законными. Общая сумма долгов - почти 400 миллионов рублей.
Сам Михаил Швыдченко находится под стражей, и пробудет там как минимум до 12 февраля. В суде посчитали, что на свободе он получит возможность скрыться или оказать воздействие на других участников уголовного производства.
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ИСТОЧНИК KP.RU