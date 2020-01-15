2020-01-15T13:39:05+03:00
Происшествия

В Воронеже пропала 36-летняя женщина

Ирину Печенцову ищут уже неделю
Юрий КОЗЛОВ
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Ирина Печенцова пропала сразу после Рождества.Ирина Печенцова пропала сразу после Рождества.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили о том, что пропала без вести 36-летняя Ирина Печенцова. Женщина ушла из дома № 5а на улице Маршала Жукова около восьми вечера 8 января. С тех пор никто из родных и знакомых ее не видел.

Приметы Ирины Печенцовой: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, белые волосы ниже плеч. Была одета в темный пуховик, синие джинсы, обута в черные ботинки.

Всех, кто что-нибудь знает об том, где сейчас находится или может быть Ирина, просят позвонить по телефону 8-960-131-97-08, 112 или 02.

Напомним, также продолжают искать 35-летнего жителя Машмета Евгения Лелецкого, пропавшего 12 января, и 56-летнего начальника отдела подготовки управленческих кадров и замруководителя «Центра эффективности правительства Воронежской области» Геннадия Атрещенкова. 8 января чиновник сказал, что пошел в парикмахерскую, с тех пор его никто из родных и знакомых не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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