2020-01-15T13:21:51+03:00
Общество

В шесть лесничеств Воронежской области поступила новая техника для посадки леса

В течение года лесхоз получит оборудование на 35,5 миллионов
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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Воронежский лесопожарный центр получил первую в новом году партию техники по проекту «Сохранение лесов». Это семь тракторов, которые отправят в Донское, Павловское, Аннинское, Острогожское, Сомовское и Новоусманское лесничества, которые наиболее остро испытывают нехватку техники. Уже этой весной они примут участие в посадке молодого леса.

Всего в течение года в лесхоз получит технику и оборудование на общую сумму в 35,5 миллиона рублей. Это пожарные автоцистерны, плуги, культиваторы, кусторезы, автогидроподъемники.

В планах лесхоза посадить в 2020 году 1783 гектаров леса и собрать 17 тонн семян лесных растений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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