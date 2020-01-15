В шесть лесничеств Воронежской области поступила новая техника для посадки леса
Воронежский лесопожарный центр получил первую в новом году партию техники по проекту «Сохранение лесов». Это семь тракторов, которые отправят в Донское, Павловское, Аннинское, Острогожское, Сомовское и Новоусманское лесничества, которые наиболее остро испытывают нехватку техники. Уже этой весной они примут участие в посадке молодого леса.
Всего в течение года в лесхоз получит технику и оборудование на общую сумму в 35,5 миллиона рублей. Это пожарные автоцистерны, плуги, культиваторы, кусторезы, автогидроподъемники.
В планах лесхоза посадить в 2020 году 1783 гектаров леса и собрать 17 тонн семян лесных растений.
ИСТОЧНИК KP.RU