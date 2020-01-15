На заснеженной трассе Воронежской области застрял автобус с 30-ю пассажирами
Рейсовый автобус, следующий по маршруту «Москва-Элиста», сломался на трассе «Дон» на территории Верхнемамонского района Воронежской области. В салоне находились 30 пассажиров, в том числе двое малолетних детей. Они начали замерзать. К счастью, стоящий на «аварийке» транспорт заметили сотрудники ДПС, патрулирующие участок дороги. Инспекторы забрали детей в патрульный автомобиль для обогрева.
Справиться с технической неисправностью на месте не удалось, поэтому сотрудники полиции отвезли водителя в ближайший магазин автозапчастей, где он купил необходимые для ремонта детали.
Устранив неисправность, водитель отблагодарил помощников и двинулся в путь.
ИСТОЧНИК KP.RU