2020-01-15T13:07:31+03:00
Общество

На заснеженной трассе Воронежской области застрял автобус с 30-ю пассажирами

В пути у транспортного средства возникла неисправность
Елена ФЕДЯШЕВА
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Инспекторы обогрели детей-пассажиров и отвезли водителя автобуса в магазин запчастейИнспекторы обогрели детей-пассажиров и отвезли водителя автобуса в магазин запчастейФото: из архива «КП»
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Рейсовый автобус, следующий по маршруту «Москва-Элиста», сломался на трассе «Дон» на территории Верхнемамонского района Воронежской области. В салоне находились 30 пассажиров, в том числе двое малолетних детей. Они начали замерзать. К счастью, стоящий на «аварийке» транспорт заметили сотрудники ДПС, патрулирующие участок дороги. Инспекторы забрали детей в патрульный автомобиль для обогрева.

Справиться с технической неисправностью на месте не удалось, поэтому сотрудники полиции отвезли водителя в ближайший магазин автозапчастей, где он купил необходимые для ремонта детали.

Устранив неисправность, водитель отблагодарил помощников и двинулся в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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