Рядом с Воронежем начали строительство трех надземных переходов
На подъезде к Воронежу со стороны Москвы (дорога А-134) началось строительство трех надземных переходов. Об этом сообщили в ФКУ "Упрдор Москва-Харьков". Объекты будут находиться рядом с остановками "Логистический центр", ТРЦ "Град" (где в прошлом году сбили школьницу), "Хутор Ветряк".
Ширина пешеходной зоны составит 3 метра. Для маломобильных граждан обещают пандусы и подъемники. В переходах установят системы освещения. Ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь 2020 года. Когда объекты достроят, традиционные зебры станут недоступны. Путь закроют барьерным ограждением.
- Разведение пешеходного и транспортного потоков в разные уровни позволит обеспечить скоростной проезд по указанным отрезкам трассы и должный уровень безопасности, - подчеркнули в ФКУ.
Кстати, у дорожников есть планы по строительству других подобных объектов.
Авария со сбитой 15-летней девушкой у ТРЦ "Град".
ИСТОЧНИК KP.RU