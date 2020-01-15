2020-01-15T11:44:27+03:00
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Рядом с Воронежем начали строительство трех надземных переходов

Один из них - в месте, где сбили школьницу
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: ФКУ "Упрдор Москва-Харьков".Фото: ФКУ "Упрдор Москва-Харьков".
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На подъезде к Воронежу со стороны Москвы (дорога А-134) началось строительство трех надземных переходов. Об этом сообщили в ФКУ "Упрдор Москва-Харьков". Объекты будут находиться рядом с остановками "Логистический центр", ТРЦ "Град" (где в прошлом году сбили школьницу), "Хутор Ветряк".

Ширина пешеходной зоны составит 3 метра. Для маломобильных граждан обещают пандусы и подъемники. В переходах установят системы освещения. Ввод в эксплуатацию намечен на ноябрь 2020 года. Когда объекты достроят, традиционные зебры станут недоступны. Путь закроют барьерным ограждением.

- Разведение пешеходного и транспортного потоков в разные уровни позволит обеспечить скоростной проезд по указанным отрезкам трассы и должный уровень безопасности, - подчеркнули в ФКУ.

Кстати, у дорожников есть планы по строительству других подобных объектов.

Авария со сбитой 15-летней девушкой у ТРЦ "Град".

ИСТОЧНИК KP.RU

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