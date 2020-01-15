2020-01-15T10:55:14+03:00
Спорт

В воронежском «Факеле» стало на одного форварда меньше

Команду покинул Иван Хлебородов
Юрий КОЗЛОВ
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Иван Хлебородов.Иван Хлебородов.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Руководители «Факела» приняли решение расстаться с нападающим Иваном Хлебородовым. Контракт с ним расторгли по соглашению сторон.

Этот шаг со стороны начальников «Факела» был в принципе ожидаемым. В воронежской команде у Ивана, что называется, не пошло. Он участвовал в 18 играх, то есть, на отсутствие доверия тренеров пожаловаться не мог, вот только ни в одном из матчей не отметился ни голом, ни голевой передачей. Хлебородов в послематчевых протоколах значится только как обладатель двух желтых карточек. Между тем в команде достаточно форвардов, а тут еще и опытный Максим Григорьев пришел.

Напомним, в последнее время «Факел» расторг контракт с двумя хавбеками – Алексеем Гладышевым и экс-капитаном Романом Воробьевым, а также с защитником Александром Лихачевым. В то же время команду, кроме Григорьева, пополнили: в обороне Аслан Дашаев и победитель первенства Европы 2013 года Владислав Паршиков, в полузащите юный воспитанник московского «Динамо» Кирилл Глущенков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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