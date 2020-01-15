На воронежской трассе кроссовер врезался в КамАЗ: есть погибший

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:06:40+03:00

По предварительным данным, водитель "Ниссана" не выдержал безопасную дистанцию

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На трассе М-4 "Дон" в Каширском районе произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Примерно в 17.50 на 572 км трассы "Ниссан-Кашкай" протаранил впереди идущий КамАЗ. Почему 59-летний водитель кроссовера не выдержал безопасную дистанцию, неясно. После удара мужчина скончался. 30-летний водитель грузовика не пострадал.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

За сутки в области зарегистрировано 118 ДТП, из них в Воронеже - 88. На дорогах пострадали шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU