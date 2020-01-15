На воронежской трассе кроссовер врезался в КамАЗ: есть погибший
На трассе М-4 "Дон" в Каширском районе произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Примерно в 17.50 на 572 км трассы "Ниссан-Кашкай" протаранил впереди идущий КамАЗ. Почему 59-летний водитель кроссовера не выдержал безопасную дистанцию, неясно. После удара мужчина скончался. 30-летний водитель грузовика не пострадал.
- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
За сутки в области зарегистрировано 118 ДТП, из них в Воронеже - 88. На дорогах пострадали шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU