2020-01-14T20:18:05+03:00
Общество

В Воронеже появилась новая умная остановка

Она стала первой в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Так выглядит умная остановка на Остужева.Так выглядит умная остановка на Остужева.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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На улице Остужева оборудовали первую в районе умную остановку, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Она появилась недалеко от дома № 6в.

На остановке теперь есть экран, на котором можно увидеть сведения о прибывающих маршрутках. Также там сделали подсветку. Теперь можно, ожидая автобус, подзарядить свой телефон: USB-порты для этого есть, наладили также Wi-Fi. Возле остановки и непосредственно на ней положили плитку. Пока еще продолжают вывозить стройматериалы, но умный павильон уже доступен для пассажиров общественного транспорта.

Умную остановку оборудовали за счет частного инвестора, который, кстати, не исключает возможность укладки тротуара от модернизированного павильона до улицы Переверткина.

Напомним, подобные остановки уже функционирует в Ленинском и в Советском районе. А в Центральном их у одного рынка их целых две: на улицах Пушкина и Фридриха Энгельса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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