В Воронеже появилась новая умная остановка

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Остужева оборудовали первую в районе умную остановку, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа. Она появилась недалеко от дома № 6в.

На остановке теперь есть экран, на котором можно увидеть сведения о прибывающих маршрутках. Также там сделали подсветку. Теперь можно, ожидая автобус, подзарядить свой телефон: USB-порты для этого есть, наладили также Wi-Fi. Возле остановки и непосредственно на ней положили плитку. Пока еще продолжают вывозить стройматериалы, но умный павильон уже доступен для пассажиров общественного транспорта.

Умную остановку оборудовали за счет частного инвестора, который, кстати, не исключает возможность укладки тротуара от модернизированного павильона до улицы Переверткина.

Напомним, подобные остановки уже функционирует в Ленинском и в Советском районе. А в Центральном их у одного рынка их целых две: на улицах Пушкина и Фридриха Энгельса.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU