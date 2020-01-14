2020-01-14T20:04:03+03:00
Общество

Легендарный воронежский следователь Мурат Цуроев уехал работать на север

Теперь в его ведении будут особо важные дела Ханты-Мансийского автономного округа
Юрий КОЗЛОВ
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Мурат Цуроев.Мурат Цуроев.Фото: из архива «КП»
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Бывший руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК Мурат Цуроев решился на новый поворот в карьере. Теперь он получил назначение на север. Там Мурат Саюпович будет руководить отделом по расследованию особо важных дел управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Информация о его новом назначении уже размещена на сайте одного из самых северных региональных СУ России.

Цуроев прославился тем, что раскрыл немало резонансных дел. Достаточно назвать только два: банды Матроса, державшая в страхе Воронеж и серийного убийцы и насильника-педофила Андрея Ролдугина, чтобы понять, личность какого масштаба получили в свое распоряжение ханты-мансийцы.

Напомним, Мурат Цуроев один раз круто сменил поле деятельности: в январе 2018 года ушел работать заместителем директора воронежского Фонда капитального ремонта. Но в октябре 2019-го вернулся в воронежское СУ СК. Впрочем, на должности главы 2-го следственного отделения по расследованию преступлений прошлых лет 1-го отдела по расследованию особо важных дел он пробыл недолго. Что неудивительно – находиться на вторых ролях в структуре, где был начальником, наверное, не очень приятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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