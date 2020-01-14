Под Воронежем за ДТП, в котором погибли 8 человек, будут судить мертвого водителя

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:04:29+03:00

Все, кто ехал в трех машинах, сгорели. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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Сотрудники прокуратуры Нижнедевицкого района направили в суд уголовное дело в отношении 45-летнего Василия Юмашева. Мужчину следователи считают виновником аварии, случившейся 15 января 2019 года в Нижнедевицком районе, в которой погиб он сам и еще семь человек.

Напомним, в тот день Юмашев на «Лексусе» вез на совещание в Москву 59-летнего директора Оскольского металлургического комбината Александра Тищенко. На дороге Курск-Борисоглебск элитная иномарка пошла на обгон и выехала на встречную полосу. Впоследствии полицейские утверждали, что «Лексус» ехал с очень большой скоростью. На встречке машина протаранила сначала «Киа-Рио», а потом «Тойоту». В начавшемся пожаре сгорели топ-менеджер и его водитель, а также все, кто ехал в двух машинах, которых протаранил «Лексус». Погибли водитель «Киа» - 46-летний воронежец Владимир Анищев и целая бригада электриков в «Тойоте»: 27-летний Иван и 34-летний Николай Тивелевы (с. Богородское Новооскольского района), 29-летний Денис Никитин (Новый Оскол) и 53-летний Радион Мингазов (Губкин). У всех мужчин без кормильцев остались жены и дети.

В прокуратуре пояснили, что обычно если обвиняемый в ДТП водитель погиб, уголовное дело прекращают, но только в случае согласия родственников. Дочь Юмашева на это не пошла. Видимо, она постарается в суде доказать, что отец в аварии все же не виновен.

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8 человек сгорели после аварии на трассе "Курск-Борисоглебск".15.01.2019, Воронежская область, Нижнедевицкий район Источник видео: https://vk.com/avtokadr_46

ИСТОЧНИК KP.RU