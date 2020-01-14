Публикации «Комсомольской правды» вошли в число лучших в Воронеже по итогам года

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:01:50+03:00

Наши журналисты были отмечены сразу в шести номинациях

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14 января состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной премии Воронежской области по журналистике. Итоги традиционно подводятся к профессиональному празднику - Дню российской печати, который отмечается 13 января.

В номинации «Дизайнерское решение года» дипломом лауреата первой степени получил коллектив издания «Комсомольская правда в Воронеже». Профессиональное жюри отметило наше «Погружение в воронежское море. Легенды и тайны водохранилища».

В номинации «Радиопрограмма года» лауреатами первой степени стали Максим Горохов, редактор ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» и Анна Гребенкина, заместитель редактора по мультимедийным проектам. Послушайте их передачу «Детсовет: Почему у ребенка возникает обида и как ее преодолеть».

Максим и Анна также стали победителями в спецноминации «Духовные ценности» за цикл передач. Вы можете, например, послушать о том, как жили и любили Мария Мордасова и Осип Мандельштам или об Иване Никитине: успешному предпринимателе, выдающемся поэте и законодателе мод.

Кроме того, в номинации «Очерк года» лауреатом второй степени стал Виктор Левшаков с текстом «Ликвидатор из Нововоронежа о Чернобыле - реальном и сериальном: «Дьявол кроется в деталях». Он же стал победителем в спецноминации «Культура» с текстом «Михаил Бычков: «У меня была мысль сделать спектакль - монологи воронежских чиновников».

Также в номинации «Репортаж года» дипломом третьей степени наградили Станислава Шевченко за материал «Лапа помощи: как собака-проводник выручает незрячего воронежца».

В 2019 году было подано 295 заявок от более чем 100 представителей печатных и электронных СМИ. Победителей поздравили губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

- В этом году конкурс прошел активно, членам комиссии было непросто выбрать из огромного количества материалов самые достойные. Сегодня много говорится о том, как взаимодействует медиасреда с обществом. Мне кажется, в работе журналиста важно, помимо свободы высказывания, иметь чувство собственного достоинства, которое должно присутствовать в материалах, и уверенность в правоте тех суждений и выводов, которые он транслирует. На мой взгляд, абсолютное большинство региональных журналистов таким критериям соответствуют, - подчеркнул глава региона.

Спикер областной Думы Владимир Нетёсов также отметил, что журналисты «помогают выстраивать диалог между властью и обществом».

Коллектив «Комсомольской правды в Воронеже» также поздравляет всех призеров и победителей областной премии по журналистике!

ИСТОЧНИК KP.RU