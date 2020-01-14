В оставшемся без электричества микрорайоне Воронежа завершили ремонт
Специалисты Воронежэнерго оперативно восстановили энергоснабжение в микрорайоне Подгорное. Напомним, утром 14 января произошло технологическое нарушение на одной из трансформаторных подстанций. Она питала ряд домов по улице Дмитрия Горина. В итоге без электричества остались порядка 40 частных домов.
Выяснилось, что был разрушен один из изоляторов на подстанции. После проведения необходимых переключений энергетики запитали большую часть потребителей от мобильного генератора.
К 13:00 все ремонтные работы на оборудовании были завершены, энергоснабжение осуществляется в нормальном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU