В оставшемся без электричества микрорайоне Воронежа завершили ремонт

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:23:49+03:00

До этого энергию подавали с помощью мобильного генератора

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Специалисты Воронежэнерго оперативно восстановили энергоснабжение в микрорайоне Подгорное. Напомним, утром 14 января произошло технологическое нарушение на одной из трансформаторных подстанций. Она питала ряд домов по улице Дмитрия Горина. В итоге без электричества остались порядка 40 частных домов.

Выяснилось, что был разрушен один из изоляторов на подстанции. После проведения необходимых переключений энергетики запитали большую часть потребителей от мобильного генератора.

К 13:00 все ремонтные работы на оборудовании были завершены, энергоснабжение осуществляется в нормальном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU