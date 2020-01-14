2020-01-14T14:59:58+03:00
Общество

Строительная фирма в Воронеже задолжала свои сотрудникам более 2,5 млн рублей

Следователи ищут потерпевших
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские следователи расследуют уголовное дело в отношении строительной фирмы (организация занимается возведением жилых и нежилых зданий), задолжавшей сотрудникам зарплату за два месяца.

- В 2018 году руководство организации в течение двух месяцев не выплачивало в полном объеме зарплату своим работникам, что привело к образованию задолженности в общем размере не менее 2,5 млн рублей. По уголовному делу признаны потерпевшими 34 работника предприятия. Имеются основания полагать, что помимо указанных потерпевших от действий руководства организации пострадали и иные сотрудники, установить местонахождение которых до настоящего времени не представилось возможным. Таковые могут обратиться в следственный отдел по Центральному району города Воронежа, - отметили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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