2020-01-14T14:35:10+03:00
Звезды

Экспозицию воронежского музея Есенина покажут в Константиново

Для проекта создадут еще десяток картин
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Государственный музей-заповедник Есенина в Рязанской области посотрудничает с воронежским народным музеем поэта в рамках празднования 125-летия Сергея Еснина.

3 октября, в день рождения поэта, в Константиново покажут воронежскую экспозицию, основу которой составляют работы, хранящиеся в народном музее на ул.Карла Маркса. Проект дополнят еще 7-10 новых полотен, посвященных жизни и творчеству великого поэта. Прорабатывается вопрос, связанный с возможностью музыкально-литературного сопровождения выставки. Кроме того, будет подготовлен каталог экспонатов.

Проект собираются представить в воссозданной постройке заповедника - каретном дворе, сообщил директор Государственного музея-заповедника Есенина Борис Иогансон.

Напомним, воронежскую экспозицию «Сергей Есенин» успешно показали в конце 2019-го на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. После него и возникла идея показать проект и на родине поэта.

С момента открытия народного музея Есенина в Воронеже в 2012 году его посетили более 35 тысяч человек. На открытии тогда был актер Сергей Безруков, большой поклонник творчества поэта, предоставивший в музей свои экспонаты. Артист обещает быть и на открытии воронежской выставки в Константиново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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