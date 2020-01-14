В Воронеже на оживленной улице перестал работать светофор

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:17:25+03:00

Водители должны помнить: при неработающем светофоре пешеходов нужно пропускать в любом случае. Фото: Олег ЗОЛОТО

На остановке Суворова делают реконструкцию, закончат ее до 15 января

Изменить размер текста: A A

Жители микрорайона Отрожка Железнодорожного района жалуются на то, что на остановке «улица Суворова» не работает светофор. А, учитывая воронежскую культуру вождения, часто перерастающую в бескультурье, пешеходам, особенно с маленькими детьми, стало трудно добираться до противоположной стороны весьма оживленной дороги.

В специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) уверяют, что это неудобство продлится недолго:

- На этом участке дороги идет реконструкцию. Ставят современную Г-образную опору светофора. Работы должны закончить самое позднее к вечеру 15 января. Пока же водители должны помнить, что при неработающем светофоре должны обязательно пропускать любого пешехода, находящегося на «зебре».

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU