2020-01-14T13:17:25+03:00
Общество

В Воронеже на оживленной улице перестал работать светофор

На остановке Суворова делают реконструкцию, закончат ее до 15 января
Юрий КОЗЛОВ
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Водители должны помнить: при неработающем светофоре пешеходов нужно пропускать в любом случае.Водители должны помнить: при неработающем светофоре пешеходов нужно пропускать в любом случае.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жители микрорайона Отрожка Железнодорожного района жалуются на то, что на остановке «улица Суворова» не работает светофор. А, учитывая воронежскую культуру вождения, часто перерастающую в бескультурье, пешеходам, особенно с маленькими детьми, стало трудно добираться до противоположной стороны весьма оживленной дороги.

В специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) уверяют, что это неудобство продлится недолго:

- На этом участке дороги идет реконструкцию. Ставят современную Г-образную опору светофора. Работы должны закончить самое позднее к вечеру 15 января. Пока же водители должны помнить, что при неработающем светофоре должны обязательно пропускать любого пешехода, находящегося на «зебре».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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