2020-01-14T11:58:18+03:00
Общество

В Ленинском районе Воронежа очистили от снега нагорные лестницы

Дворники прошли с лопатами по четырем улицам
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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После недавнего снегопада коммунальные службы Воронежа продолжают очищать ото льда и снега второстепенные дороги. Особое внимание уделяют нагорным лестницам, большинство из которых расположены на территории Ленинского района.

- Нагорные лестницы становятся порой единственной возможностью для движения пешеходов к ближайшим остановочным пунктам, учреждениям образования, здравоохранения, предприятиям торговли, - отметили в управе района. – В Ленинском районе таких лестниц 25.

В начале недели дворники сделали безопасными для передвижения пешеходов лестницы на четырех улицах: Севастьяновский съезд, Куцыгина, Фрунзе и Крупской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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