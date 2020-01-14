В Ленинском районе Воронежа очистили от снега нагорные лестницы
После недавнего снегопада коммунальные службы Воронежа продолжают очищать ото льда и снега второстепенные дороги. Особое внимание уделяют нагорным лестницам, большинство из которых расположены на территории Ленинского района.
- Нагорные лестницы становятся порой единственной возможностью для движения пешеходов к ближайшим остановочным пунктам, учреждениям образования, здравоохранения, предприятиям торговли, - отметили в управе района. – В Ленинском районе таких лестниц 25.
В начале недели дворники сделали безопасными для передвижения пешеходов лестницы на четырех улицах: Севастьяновский съезд, Куцыгина, Фрунзе и Крупской.
ИСТОЧНИК KP.RU