Житель Воронежской области, пойманный на машине без прав, пытался задобрить инспектора деньгами

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:17:39+03:00

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На трассе «Воронеж-Тамбов» в Верхнехавском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль УАЗ - для проверки документов. И выяснили, что 31-летний водитель не имеет права управления транспортным средством. Пока в служебном автомобиле ДПС оформляли протокол, нарушитель предложил сотруднику полиции деньги, чтобы таки не оформлять бумаги.

Инспектор от денег отказался, а задержанный добавил к своему нарушению еще статью. За дачу взятки ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU