В центре Воронежа "Лада Приора" сбила 19-летнюю девушку

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:48:25+03:00

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За 13 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 107 аварий, большинство из которых произошли в областном центре – 82. Пять человек получили травмы.

Около 14.00 на отрезке Пушкинской между Среднемосковской и Плехановской в Воронеже «Лада Приора», которой управлял 20-летний житель Саратовской области, сбила пешехода. 19-летняя девушка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Она самостоятельно обратилась в больницу с травмами.

Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU