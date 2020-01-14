Микрорайон Воронежа остался без света

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:35:50+03:00

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Утром 14 января в домах жителей улицы Дмитрия Горина в Подгорном погас свет. В «Воронежэнерго» сообщили о технологическом нарушении на одной из трансформаторных подстанций.

- Прибывшие на место специалисты обнаружили поврежденный изолятор на трансформаторной подстанции. После проведения необходимых переключений энергетики вывели подстанцию в ремонт, запитав большую часть потребителей. На данный момент отключенными остаются порядка 40 частных домов, для их временного электроснабжения задействован мобильный генератор. Работы по восстановлению нормальной схемы электроснабжения всех потребителей планируем завершить в течении ближайшего времени, - сообщили в «Воронежэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU