2020-01-14T09:32:43+03:00
Общество

В Воронеже создали проект "Классная драма" для помощи проблемным подросткам

В школах пройдут читки пьесы, а в Доме актера покажут спектакль про трудности отношений у детей
Ярослав ИВАНОВ
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В январе в Воронеже стартует проект «Классная драма». Он создан, чтобы наладить отношения окружающих с детьми в сложном подростковом возрасте - с помощью театра. Каждый месяц в Воронеже появляются сообщения о пропаже подростков. Как сообщают в полиции и рассказывают волонтеры, дети уходят из семей из-за непонимания - к друзьям, в торговые центры или так называемые «вписки» - квартиры, где школьники устраивают вечеринки в отсутствие взрослых. Команда Нового театра с июля 2019 года собирала документальный материал на эту тему, общаясь с подростками, их родителями, волонтерами.

- Собранные и расшифрованные тексты вошли в документальную пьесу Юлии Тупикиной «БегиОстанься». 21 февраля в Доме актера пройдет премьера спектакля на ее основе. Также в воронежских школах будут проводиться читки и обсуждения пьесы, в которых могут принять участие ученики 8-11 классов. В первую очередь, мы будем работать со сложными подростками, коррекционными классами, с детьми, которые находятся в зоне риска, - отметили организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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