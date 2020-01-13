2020-01-13T19:06:15+03:00
Общество

Разбирают уже третий пролет воронежского виадука

Вынули уже пять балок
Виктор ПАВЛОВ
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Фото мэрии Воронежа.Фото мэрии Воронежа.
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На закрытом воронежском путепроводе на улице 9 Января продолжается демонтаж балок. Об этом сообщили в городской администрации. Теперь убирают балки на пятом пролете (ранее эта операция проводилась на втором). Вынули уже пять. Тот пролет тоже не оставили - идет разборка ригеля его опоры. Иными словами, полностью или частично разобраны три пролета.

- На строительную площадку завезено уже 69 новых балок пролётных строений, - отмечают в мэрии.

Фото мэрии Воронежа.

Фото мэрии Воронежа.

Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня. О подробных маршрутах объезда читайте в материале "КП". Свое видение ситуации воронежцы отразили в шуточном ролике, который появился на канале "Прочие, не те".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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