2020-01-13T18:09:09+03:00
Общество

Больше 100 тысяч жителей Воронежской области переболели ОРВИ

В январе фиксировалось куда меньше случаев
Виктор ПАВЛОВ
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За сентябрь-декабрь 2019 года в Воронежской области перенесли ОРВИ более 106 тысяч человек. Это на 3,4% выше аналогичного периода 2018-го. Однако в целом цифры соответствуют обычному уровню заболеваемости. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

Рост заболеваемости почти в 3 раза отмечался в течение сентября-октября. Еженедельно до 7500 случаев. Позже статистика выровнялась. 55,8% заболевших - дети.

На первой неделе января за медицинской помощью обратились 4111 больных, что ниже эпидемического порога на 43,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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