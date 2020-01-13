Больше 100 тысяч жителей Воронежской области переболели ОРВИ
За сентябрь-декабрь 2019 года в Воронежской области перенесли ОРВИ более 106 тысяч человек. Это на 3,4% выше аналогичного периода 2018-го. Однако в целом цифры соответствуют обычному уровню заболеваемости. Об этом сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.
Рост заболеваемости почти в 3 раза отмечался в течение сентября-октября. Еженедельно до 7500 случаев. Позже статистика выровнялась. 55,8% заболевших - дети.
На первой неделе января за медицинской помощью обратились 4111 больных, что ниже эпидемического порога на 43,8%.
ИСТОЧНИК KP.RU