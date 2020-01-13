Под Воронежем мужчину посадили на полгода за долги по алиментам

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:03:44+03:00

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Мужчина, живущий в Каширском районе, ушел из семьи и не желал платить алименты. Когда долги по ним достигли 100 тысяч рублей, и судебные приставы выяснили, что у горе-папаши нет ни имущества, ни денег на банковских счетах, суд на первый раз посадил его на десять суток.

Увы, небольшой срок мужчину уму-разуму не научил. Работать легально он по-прежнему не собирался, как и давать деньги своему ребенку. В итоге возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд принял уже гораздо более жесткое решение – теперь злостный должник проведет полгода в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU