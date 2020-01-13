2020-01-13T16:53:45+03:00
Общество

В Воронежской области рост заболеваемости гриппом ожидается в конце января

А пока он остается ниже эпидемического порога
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня на планерке в правительстве области руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал, когда стоит ждать роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По его словам, сейчас складывается благополучная ситуация, но в конце месяца все может измениться.

- В первую неделю января за медицинской помощью обратились чуть меньше четырех тысяч человек. Это ниже эпидемического порога на 43,8% Эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости определяют дети – 55%. В настоящее время среди населения выявлены вирусы негриппозной этиологии. Подъем заболеваемости по прогнозу НИИ гриппа Минздрава России прогнозируется с третьей декады января. Заболеваемость будет иметь умеренную интенсивность с наиболее вероятным участием вирусов грипп А и Б, вошедших в состав использованных вакцин, - отметил Игорь Механтьев.

На сегодняшний момент от гриппа в регионе привито почти 50% населения (1,1 млн человек).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 100 тысяч жителей Воронежской области переболели ОРВИ
В Воронежской области вызволяли из снежного плена загруженную фуру
В Воронеже пропала пенсионерка, вышедшая из дома в одном свитере
Солдатам, украшавшим новогоднюю площадь Ленина в Воронеже, укрепят руки и сапоги
Под Воронежем мужчину посадили на полгода за долги по алиментам
В Воронеже ликвидировали 19 несанкционированных елочных базара
В Воронежской области рост заболеваемости гриппом ожидается в конце января
На Крещение воронежцам подготовят девять мест для купания
Программу десятого Платоновфеста объявят в Москве
Определили новую дату отмененного матча воронежского «Бурана»
В парке в Воронежской области нашли тело мужчины
В Воронеже в этом году начнут ремонтировать проспект Революции
Воронежские полицейские показали фоторобот мужчины, который приставал к 11-летней девочке
В Воронежской области организация раздельного сбора мусора обойдется в 500 миллионов рублей
В Воронеже снегоуборщик случайно демонтировал велопарковку
В Воронеже грабитель пытался спрятаться от полиции в платяном шкафу
Под Воронежем два лыжника провалились под лед водохранилища
Молодой воронежец отдал деньги за несуществующую "Приору"
Вопросы развития юношеского бокса в Воронежской области – на контроле регионального парламента
За выходные с улиц Воронежа вывезли 650 грузовиков со снегом
Наиболее ответственно за капремонт платят жители Левобережного района Воронежа
Воронежский «Факел» расстался с одним из защитников
Роспотребнадзор потребовал закрыть шумный магазин "Красное и белое" в Воронеже
Воронежец работал наркокурьером за криптовалюту
В Воронежской области поставят памятник танку, построенному на деньги Михалкова и Маршака
Житель Воронежской области убил знакомого за оскорбление родителей
Воронежцы в новогодние праздники стали тратить больше денег на еду с доставкой
В Воронеже с крыш сбивают сосульки