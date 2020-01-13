В Воронежской области рост заболеваемости гриппом ожидается в конце января

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:53:45+03:00

А пока он остается ниже эпидемического порога

Изменить размер текста: A A

Сегодня на планерке в правительстве области руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал, когда стоит ждать роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По его словам, сейчас складывается благополучная ситуация, но в конце месяца все может измениться.

- В первую неделю января за медицинской помощью обратились чуть меньше четырех тысяч человек. Это ниже эпидемического порога на 43,8% Эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости определяют дети – 55%. В настоящее время среди населения выявлены вирусы негриппозной этиологии. Подъем заболеваемости по прогнозу НИИ гриппа Минздрава России прогнозируется с третьей декады января. Заболеваемость будет иметь умеренную интенсивность с наиболее вероятным участием вирусов грипп А и Б, вошедших в состав использованных вакцин, - отметил Игорь Механтьев.

На сегодняшний момент от гриппа в регионе привито почти 50% населения (1,1 млн человек).

ИСТОЧНИК KP.RU