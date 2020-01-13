Программу десятого Платоновфеста объявят в Москве

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:45:20+03:00

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Дирекция Платоновского фестиваля сообщила, что программу десятого форума искусств, который пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня, объявят в… Москве.

- Десять лет - это значимый рубеж в биографии фестиваля. В этом году мы решили объявлять программу в Москве, чтобы привлечь к юбилейному форуму особое внимание культурного и медиасообщества. Кроме того, нас интересует туристическая составляющая фестиваля, и мы надеемся, что эта пресс-конференция позволит привлечь на Платоновский больше гостей из других городов России и зарубежных стран, - отметили организаторы.

На пресс-конференции в новом пространстве Театра Наций 6 февраля подведут итоги первой декады жизни Платоновфеста. А потом худрук форума искусств познакомит с его грядущими событиями.

Уже известно, что в этом году Платоновский фестиваль откроется масштабным уличным шоу, 12 июня по проспекту Революции пройдет полюбившийся воронежцам театральный парад, кроме того, вернется арт-центр «Коммуна» (правда, на последний сезон).

ИСТОЧНИК KP.RU