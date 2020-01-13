2020-01-13T16:36:45+03:00
Спорт

Определили новую дату отмененного матча воронежского «Бурана»

С «Южным Уралом» из Орска «ураганные» теперь сразятся на выезде
Юрий КОЗЛОВ
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В Высшей хоккейной лиге приняли решение о новой дате матча «Бурана» с «Южным Уралом» из Орска. Теперь команды сразятся не в Воронеже, а на Урале. Матч в местном дворце спорта (кстати, как и наш, он называется «Юбилейный») пройдет 31 января, начнется он в 18.30 по местному времени. На сайте «Бурана» утверждают, что новая дата и места встречи определена по достигнутой между клубами договоренностью.

Напомним, игра должна была состояться 16 декабря 2019 года, но в воронежском дворце спорта «Юбилейный» не смогли подготовить лед из-за повреждения трубы хладоносителя. И матч вынуждены были отменить. Причем получилось так, что у «Бурана» не состоялись две игры подряд. Матч с «Горняком» из башкирского города Учалы, который должен был пройти 14 декабря, отменили из-за болезни, скосившей большую часть основного состава гостей. Вскоре стало известно, что игру перенесли на 5 февраля. Она состоится в Воронеже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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