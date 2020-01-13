2020-01-13T15:55:10+03:00
Общество

В Воронежской области организация раздельного сбора мусора обойдется в 500 миллионов рублей

Новую систему введут в городах
Татьяна МИСТЮКОВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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Сегодня на планерке в правительстве области губернатор Александр Гусев рассказал, что с этого года в городских поселениях региона начнут вводить раздельный сбор мусора. Средства на это, по словам губернатора, в казне есть.

- Этот год, мы решили, станет годом начала работ по организации раздельного сбора отходов. Пока речь идет только о городах. Суммы мы там уточняем. Резервы у нас – около 500 миллионов рублей. Я прошу Максим Александрович (Максим Зацепин – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области, прим. ред.) вас, департамент экологии провести активную работу с региональными операторами с тем, чтобы мы с вами совместно продвигались в этой работе. Как по части приведения в порядок мест сбора отходов, установки оборудования, необходимого для раздельного сбора, так и последующей его утилизации. Здесь важно понять, кто будет оператором вывоза мусора, кто будет перерабатывать эти отходы, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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