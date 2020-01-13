2020-01-13T14:58:48+03:00
Происшествия

В Воронеже грабитель пытался спрятаться от полиции в платяном шкафу

Мужчина приехал из Челябинска и воровал у в нашем городе смартфоны
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В январе в Воронеже сразу несколько горожан обратились в полицию практически с одинаковыми заявлениями. Они оставляли объявления о продаже мобильных телефонов. Им звонил потенциальный покупатель и договаривался о встрече. Вот только во время осмотра товара мужчина брал в руки телефон и просто убегал с ним.

По записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось выйти на грабителя. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний житель Челябинска. Он жил у своего воронежского приятеля. От оперативников грабитель пытался спрятаться в платяном шкафу.

В отделе полиции мужчина признался, что приехал в Воронеж в гости. Телефоны он сдавал в ломбарды, а вырученные деньги тратил на себя.

Установлено, что он причастен как минимум к трем кражам в Железнодорожном районе. Причиненный ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый мужчина находится в изоляторе. Решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 100 тысяч жителей Воронежской области переболели ОРВИ
В Воронежской области вызволяли из снежного плена загруженную фуру
В Воронеже пропала пенсионерка, вышедшая из дома в одном свитере
Солдатам, украшавшим новогоднюю площадь Ленина в Воронеже, укрепят руки и сапоги
Под Воронежем мужчину посадили на полгода за долги по алиментам
В Воронеже ликвидировали 19 несанкционированных елочных базара
В Воронежской области рост заболеваемости гриппом ожидается в конце января
На Крещение воронежцам подготовят девять мест для купания
Программу десятого Платоновфеста объявят в Москве
Определили новую дату отмененного матча воронежского «Бурана»
В парке в Воронежской области нашли тело мужчины
В Воронеже в этом году начнут ремонтировать проспект Революции
Воронежские полицейские показали фоторобот мужчины, который приставал к 11-летней девочке
В Воронежской области организация раздельного сбора мусора обойдется в 500 миллионов рублей
В Воронеже снегоуборщик случайно демонтировал велопарковку
В Воронеже грабитель пытался спрятаться от полиции в платяном шкафу
Под Воронежем два лыжника провалились под лед водохранилища
Молодой воронежец отдал деньги за несуществующую "Приору"
Вопросы развития юношеского бокса в Воронежской области – на контроле регионального парламента
За выходные с улиц Воронежа вывезли 650 грузовиков со снегом
Наиболее ответственно за капремонт платят жители Левобережного района Воронежа
Воронежский «Факел» расстался с одним из защитников
Роспотребнадзор потребовал закрыть шумный магазин "Красное и белое" в Воронеже
Воронежец работал наркокурьером за криптовалюту
В Воронежской области поставят памятник танку, построенному на деньги Михалкова и Маршака
Житель Воронежской области убил знакомого за оскорбление родителей
Воронежцы в новогодние праздники стали тратить больше денег на еду с доставкой
В Воронеже с крыш сбивают сосульки