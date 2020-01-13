В Воронеже грабитель пытался спрятаться от полиции в платяном шкафу

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:58:48+03:00

Мужчина приехал из Челябинска и воровал у в нашем городе смартфоны

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В январе в Воронеже сразу несколько горожан обратились в полицию практически с одинаковыми заявлениями. Они оставляли объявления о продаже мобильных телефонов. Им звонил потенциальный покупатель и договаривался о встрече. Вот только во время осмотра товара мужчина брал в руки телефон и просто убегал с ним.

По записям с камер видеонаблюдения полицейским удалось выйти на грабителя. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний житель Челябинска. Он жил у своего воронежского приятеля. От оперативников грабитель пытался спрятаться в платяном шкафу.

В отделе полиции мужчина признался, что приехал в Воронеж в гости. Телефоны он сдавал в ломбарды, а вырученные деньги тратил на себя.

Установлено, что он причастен как минимум к трем кражам в Железнодорожном районе. Причиненный ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый мужчина находится в изоляторе. Решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU