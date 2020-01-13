2020-01-13T14:24:12+03:00
Происшествия

Молодой воронежец отдал деньги за несуществующую "Приору"

Объявление было очень уж привлекательным
Виктор ПАВЛОВ
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22-летний парень из Воронежа листал объявления о продаже автомобилей и наткнулся на "Ладу-Приору" по крайне низкой цене. "Надо брать, пока перекупщики не увели!" - решил молодой человек и позвонил продавцу.

Тот заявил, что машиной якобы уже заинтересовались другие покупатели. Но он готов ее придержать - с тем условием, что получит полную предоплату. Парень тут же перевел продавцу 90 тысяч рублей. Собеседник назвал адрес, где можно осмотреть и забрать машину.

- Когда заявитель прибыл на место, то выяснил, что реальное объявление о продаже автомобиля размещал другой человек. Мошенник его просто скопировал, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Полиция возбудила дело о мошенничестве. Обманщика ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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