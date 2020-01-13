2020-01-13T14:04:17+03:00
Общество

Вопросы развития юношеского бокса в Воронежской области – на контроле регионального парламента

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов обсудил популяризацию этого вида единоборства с трехкратной чемпионкой Европы по боксу среди юниорок и молодежи Анастасией Артамоновой и ее тренером, мастером спорта по боксу Валерием Артамоновым
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Встреча председателя облдумы со спортсменами состоялась в Парламентском центре.

Анастасия Артамонова рассказала, что начала спортивную карьеру в 4 года со спортивной, художественной гимнастики и бальных танцев, затем серьезно увлеклась боксом. Первым тренером в этом виде спорта стал ее отец – Валерий Артамонов. Сегодня спортсменка является членом женской соборной России по боксу, а так же капитаном женской сборной России возрастом до 22 лет, а также председателем Совета чемпионов федерации бокса Воронежской области. Среди достижений Анастасии звание мастера спорта международного класса по боксу. За карьеру она провела 170 боев, одержав в них 164 победы. Девушка является трехкратным победителем чемпионата Европы среди юниорок и молодежи (в 2014, 2015, 2016 годах). В прошлом году Анастасия стала серебряным медалистом чемпионата Европы (турнир проходил в России), среди женщин до 22 лет. Она является также победителем многих международных турниров и обладателем кубка «Золотая перчатка» как лучший боксер международного турнира в Сербии в 2017 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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