2020-01-13T14:12:51+03:00
Общество

За выходные с улиц Воронежа вывезли 650 грузовиков со снегом

Работы продолжались и днем, и ночью
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже израсходовали 4580 тонн песко-соляной смесиВ Воронеже израсходовали 4580 тонн песко-соляной смесиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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За прошедшие выходные, 11 и 12 января, для обработки дорог и тротуаров в Воронеже израсходовали 4580 тонн песко-соляной смеси. Кроме того, за два дня вывезли 6505 кубометров снега - это, примерно, 650 «Камазов».

Так, 11 января на городских улицах трудились 228 единиц специализированной техники и 281 работник. Днем израсходовали 2057 тонн песко-соляной смеси и вывезли 699 кубометров снега.

В ночь с субботы на воскресенье количество техники выросло до 248, а вот просто работников осталось 67. Израсходовано 1810 тонн песко-соляной смеси, вывезено 2403 кубометра снега.

Днем 12 января в работу включились 192 единицы техники и 217 работников ручной уборки. Израсходовано 433 тонны песко-соляной смеси, вывезено 1275 кубометров.

В прошедшую ночь с воскресенья на понедельник – 204 единицы техники и 39 работников ручной уборки. Израсходовано 280 тонн песко-соляной смеси, вывезено 2128 кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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