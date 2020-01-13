2020-01-13T13:31:13+03:00
Общество

Наиболее ответственно за капремонт платят жители Левобережного района Воронежа

В этом районе города самый высокий показатель платы
Олег ИВАНОВ
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Воронежцы уплатили 97% начисленных взносов на капитальный ремонт за 2019 год. Это на 2% больше, чем в предыдущем году. Наиболее законопослушны в этом плане жители Левобережного (99,4%), Ленинского (98,3%) и Советского (97,9%) районов.

В Воронежской области за те же 12 месяцев уровень собираемости составил 96,1%. Наиболее дисциплинированы жители многоквартирных домов в Подгоренском (101,7%), Богучарском (101%) и Грибановском (100,7%) районах, где собственники погасили еще и часть долгов за предыдущие периоды.

А также в Бобровском (99,7%), Аннинском (99,4%), Терновском (98,3%) и Репьевском (97,5%) районах.

Напомним, что согласно ст.169 Жилищного кодекса РФ в случае неполной или несвоевременной уплаты взносов образуется задолженность, которую Фонд капремонта взыскивает в судебном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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