Воронежский «Факел» расстался с одним из защитников

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:13:10+03:00

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«Факел» объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с 23-летним центральным защитником Александром Лихачевым.

Надо сказать, что в первенстве ФНЛ 2019-20 годов Лихачев отыграл в 16 матчах, но не отметился результативными действиями. А учитывая, сколько за это время пропустил «Факел», Александр и вовсе уходит в большой минус. Лихачев за это время отметился лишь одной желтой карточкой. После прихода опытного Аслана Дашаева и восстановления после травмы Михаила Смирнова в команде стало пять футболистов, способных сыграть в центре обороны. Выбор был сделан не в пользу Лихачева.

Напомним также, что команду покинул бывший капитан Роман Воробьев, в свое время засветившийся даже в сборной России. С другой стороны, в «Факел» пришел еще один игрок линии обороны - победитель первенства Европы 2013 года, уроженец Воронежа Владислав Паршиков. Также воронежскую команду пополнил опорный полузащитник Кирилл Глущенков, ранее выступавший за молодежку московского «Динамо».

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ИСТОЧНИК KP.RU