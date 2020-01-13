В Воронежской области поставят памятник танку, построенному на деньги Михалкова и Маршака

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:48:36+03:00

На его создание выделят два миллиона рублей

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У села Ездочное Острогожского района (относится к Терновскому сельскому поселению) появится памятник танку «Беспощадный», участвовавшему в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает RosTender.info.

Администрация Терновского сельского поселения объявила тендер на строительные работы по созданию памятника. Заявки на участие в тендере на установку памятника принимают до 20 января. 22 января определят победителя торгов. На создание мемориала выделят два миллиона рублей.

Памятник установят на повороте с дороги Воронеж-Луганск на село Ездочное. Танк будет возвышаться на железобетонном постаменте, рядом поставят информационный стенд, на котором можно будет посмотреть краткую историю этой боевой машины. Территорию вокруг мемориала озеленят, рядом с ним обустроят небольшую парковку.

Справка «КП»

Деньги на создание танка «Беспощадный» выделили художники-карикатуристы Кукрыниксов, а также знаменитые поэты Сергей Михалков и Самуил Маршак. На броне танка нарисовали плакат, на котором изобразили разорванного на части орудийным огнем Гитлера.

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ИСТОЧНИК KP.RU