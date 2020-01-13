В 2020 году на развитие жилищно-коммунальной отрасли в Воронежской области заложено почти 1,3 млрд рублей
По сравнению с прошлым годом ассигнования на реализацию госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» выросли почти на 53%, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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По словам спикера регионального парламента, значительный рост финансирования обусловлен, в том числе, выделением дополнительных средств на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и компенсацию выпадающих доходов региональному оператору по обращению с отходами.
ИСТОЧНИК KP.RU