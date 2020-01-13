2020-01-13T11:50:06+03:00
Общество

Воронежцы рассказали, как «выбивали» прибавку к зарплате у начальства

Правда, добиться желаемого удавалось далеко не всем
Олег ИВАНОВ
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По словам респондентов, 36% из них после бесед с начальством повышали зарплатуПо словам респондентов, 36% из них после бесед с начальством повышали зарплатуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Устраивает ли вас размер оплаты труда на текущем месте работы? Наверное, самый популярный ответ на этот вопрос мы знаем и так. Но готовы ли вы беседовать с руководством о ее повышении? Такое обращение специалисты службы исследовании компании HeadHunter отправили воронежцам.

Начнем с того, что 79% работников региона не довольны уровнем своей заработной платы. Эта доля выше всего среди «синих воротничков» - 80%. А вот довольных своим заработком больше всего в сфере управления персоналом (HR) - 33%.

При этом 59% опрошенных воронежцев приходилось общаться с руководством на тему повышения зарплаты. Инициаторами такого общения в 75% случаев выступали сами работники. Дискомфорт при подобных разговорах чаще испытывают женщины (61%), нежели мужчины (49%).

Как же они аргументировали свои запросы? Так, 39% горожан констатировали тот факт, что повышения не было уже долгое время. Еще в 52% случаев акцентировали внимание на своих рабочих достижениях. А 7% говорили о том, что получили предложение получше от другой компании.

По словам респондентов, 36% из них после бесед с начальством повышали зарплату. Чаще этого добиваются женщины (46%), чем мужчины (39%). Правда, в 11% случаев сумма надбавки оказывалась сильно ниже ожидаемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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