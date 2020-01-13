В центре Воронежа мужчина выгуливал на поводке лисицу
12 января примерно в 15:00 у театра оперы и балета воронежцы стали свидетелями того, как мужчина выгуливал на поводке необычного питомца - пушистую лису. Животное резвилось в снегу и явно не понимало, почему так много людей окружили его и снимают на камеры своих смартфонов.
Некоторые горожане задались вопросом, уместно ли держать подобных диких животных в квартирах и домах. Впрочем, большинство заметило, что лисица явно домашняя и ведет себя точно так же, как собака или кошка. При этом на кадрах видно, что хозяин использует специальный поводок, который не сдавливает шею, а только держится за туловище животного. Другие же горожане отметили, что есть специальная порода лисиц, которых можно держать в домашних условиях.
Воронежец выгуливает лисицу.
ИСТОЧНИК KP.RU