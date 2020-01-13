2020-01-13T09:45:02+03:00
Общество

В центре Воронежа мужчина выгуливал на поводке лисицу

Многие горожане решили сфотографировать необычного питомца
Олег ИВАНОВ
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Хитрая лисицаХитрая лисицаФото: принтскрин видео.
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12 января примерно в 15:00 у театра оперы и балета воронежцы стали свидетелями того, как мужчина выгуливал на поводке необычного питомца - пушистую лису. Животное резвилось в снегу и явно не понимало, почему так много людей окружили его и снимают на камеры своих смартфонов.

Некоторые горожане задались вопросом, уместно ли держать подобных диких животных в квартирах и домах. Впрочем, большинство заметило, что лисица явно домашняя и ведет себя точно так же, как собака или кошка. При этом на кадрах видно, что хозяин использует специальный поводок, который не сдавливает шею, а только держится за туловище животного. Другие же горожане отметили, что есть специальная порода лисиц, которых можно держать в домашних условиях.

Воронежец выгуливает лисицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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