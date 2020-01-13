В Воронеже девушка ударом каратэ снесла голову чужому снеговику

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:04:13+03:00

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В Воронеже появилось достаточно снега, чтобы горожане, воспользовавшись моментом, смогли вместе с детьми соорудить снеговиков. В то же время активизировались и те, кому лень что-либо лепить, зато разрушить - другое дело. Казалось бы, что нового? Всегда находились те, кому нравилось портить чужие снеговики. Правда, в большинстве случаев это все же были другие дети.

Появившееся на днях видео интересно тем, что там антагонистом выступаем взрослая жительница Воронежа. Девушка на каблуках в светлом пуховике ниже колен специально остановила автомобиль и вышла из него, чтобы разрушить чужого снеговика. Но появившееся в интернете видео вызвало смех горожан, когда они увидели, как девушка совершила это «преступление». Видимо, она попыталась совершить удар из каратэ. Нелепо задрав ногу на уровень головы снеговика, девушка все-таки смогла сбить ее, а затем и все остальное туловище. Вот только горожанка вряд ли думала, что создатели снежной скульптуры обидятся и выложат в сеть это непонятное убийство.

Убийство снеговика в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU