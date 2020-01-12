2020-01-12T19:09:47+03:00
Спорт

Воронежский «Факел» подписал контракт с молодым футболистом из московского «Динамо»

Состав клуба пополнил опорный полузащитник Кирилл Глущенков
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба ФК «Факел».Фото: пресс-служба ФК «Факел».
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«Факел» заключил контракт с опорным полузащитником Кириллом Глущенковым. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского клуба в субботу, 11 января. Воспитанник академии «Чертаново» ранее выступал за молодежную команду московское «Динамо».

Кирилл Глущенков попадает под категорию «молодой футболист». Ему 19 лет. По регламенту ФНЛ в каждой команде должен находиться игрок 1998 года рождения или младше. А в «Факеле» таких теперь девять: защитники Данил Неплюев, Александр Стыцко, Владислав Турукин, Владислав Микушин, полузащитники Владислав Коробкин, Илья Мазуров и нападающие Иван Перцев и Роман Пухов.

Сегодня, 12 января, футболист присоединился к воронежской команде в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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