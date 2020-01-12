Воронежцев пригласили на «Книжную ночь Гарри Поттера»

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:22:18+03:00

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Никитинская библиотека впервые присоединится ко Всемирной акции «Книжная ночь Гарри Поттера». Мероприятие пройдет в Воронеже в четверг, 6 февраля, в 17.30.

Все участники смогут погрузиться в мир Гарри Поттера, наполненный волшебством и магическими существами. Посетители библиотеки попробуют пройти различные испытания, продемонстрируют свои знания по Вселенной Гарри Поттера, а также проявят смекалку и сообразительность, чтобы стать настоящими волшебниками.

Для того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU