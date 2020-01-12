2020-01-12T14:33:31+03:00
Происшествия

Воронежец лишился 98 тысяч во время продажи автомобиля

Мужчина сказал мошеннику данные своей банковской карты
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже мужчина лишился 98 тысяч рублей, доверившись мошеннику с сайта объявлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в воскресенье, 12 января.

Так, в полицию обратился 32-летний местный житель. Он рассказал, что разместил на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже своего автомобиля. Позже на его телефон позвонил неизвестный и заявил о своем желании купить машину. Покупатель даже был готов внести задаток, отметив, что это очень выгодное предложение. Для этого он попросил лишь сообщить данные банковской карты продавца и код из смс. Мошенники подключились к «мобильному банку» и похитили 98 тысяч рублей с его счета.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано четыре сообщения о хищении денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием, все они совершены бесконтактно

ИСТОЧНИК KP.RU

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